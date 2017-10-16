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Вертолітний майданчик Януковича взяли під контроль націоналісти, які висунули вимоги

20:32, сьогодні 6196
Націоналісти вимагають націоналізувати вертолітний майданчик Януковича
Націоналісти вимагають націоналізувати вертолітний майданчик Януковича / Facebook

В понеділок, 16 жовтня, члени "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли під свій контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента України Віктора Януковича. Майданчик розташований на Парковій дорозі в Києві.

Про це свідчить заява "Національного корпусу" у Facebook.

"Сьогодні ми, націоналістичні сили, люди, які здобували незалежність своєю кров’ю, беремо цю будівлю під контроль. Ми вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди та повернути її у державну власність", – мовиться у заяві.

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Там також наголошується, що вертолітний майданчик був збудований за державні гроші.

Автори заяви висунули в тексті низку вимог:

– повернути будівлю у державну власність;
– провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди;
– провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та інше;
– запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені в будівлю, почнуть приносити користь громаді.

Також наголошується, що активісти повернуть контроль над вертолітним "тільки державній установі під контролем київської громади".

Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Віктор Янукович "Азов" Правий сектор ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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