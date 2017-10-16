Вертолітний майданчик Януковича взяли під контроль націоналісти, які висунули вимоги
В понеділок, 16 жовтня, члени "Національного корпусу", "Свободи" та "Правого сектору" заявили, що взяли під свій контроль будівлю вертолітного майданчика екс-президента України Віктора Януковича. Майданчик розташований на Парковій дорозі в Києві.
Про це свідчить заява "Національного корпусу" у Facebook.
"Сьогодні ми, націоналістичні сили, люди, які здобували незалежність своєю кров’ю, беремо цю будівлю під контроль. Ми вимагаємо негайно зупинити "невизначений статус" цієї споруди та повернути її у державну власність", – мовиться у заяві.
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Там також наголошується, що вертолітний майданчик був збудований за державні гроші.
Автори заяви висунули в тексті низку вимог:
– повернути будівлю у державну власність;
– провести відкритий конкурс щодо цільового призначення споруди;
– провести незалежну та відкриту оцінку всього комплексу, включаючи вартість землі та інше;
– запровадити дієвий механізм, за яким вкрадені кошти, вкладені в будівлю, почнуть приносити користь громаді.
Також наголошується, що активісти повернуть контроль над вертолітним "тільки державній установі під контролем київської громади".