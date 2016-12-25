"Весела Коледа": як привітати з Різдвом різними мовами Європи

У мережі з'явилась цікава мапа традиційних європейських різдвяних привітань.
Створив її чеський математик, лінгвіст і митець Якуб Маріан.
На карті зображено всі європейські країни разом з вітаннями, якими зазвичай користуються їхні мешканці на Різдво.
Зауважимо, що у коментарі автор підкреслив одну цікаву деталь. Так, привітання румунською та угорською є подібними, однак ці мови належать не лише до різних мовних груп, а й навіть до різних сімей.
Крім того, у Великобританії та Ірландії з Різдвом можна вітати як за допомогою Merry Christmas, так і вживаючи Happy Christmas.
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Нагадаємо, 25 грудня святкують Різдво майже по всій Європі, а саме християни західного обряду.
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