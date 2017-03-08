Весняна казка: У Холодному Яру масове цвітіння підсніжників

Масове цвітіння підсніжників у Холодному Яру на Черкащині. Туристи активно їдуть сюди, аби помилуватись та насолодитись ароматом. Але рослини є ласим шматком для браконьєрів.

До захисту червонокнижних рослин залучили студентів-екологів, які охороняють підсніжники. Знищення однієї квітки передбачає штраф 49 гривень. А якшо спіймають на продажі, то доведеться сплатити мінімум 1700 гривень. Порушників карає екологічна інспекція. Волонтери ж працюють на випередження. Читайте також: Екологи б'ють на сполох: з приходом весни розпочалось масове полювання на підсніжники Квітнутиме підсніжник майже місяць. На цей період студенти організували позмінне чергування.

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