Весняна погода в Україні принесе небезпеку в горах і підтоплення

Нарешті українці відчують по-справжньому потепління, яке прийде з південного заходу Європи. Але разом з теплом йдуть і сильні вітри, можливі підтоплення і сходження лавин.

За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у західних, північних та східних областях очікується невеликий дощ, на решті території буде без опадів. У східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вдень в Україні пориви вітру сягнуть до 15-20 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с.

Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні – до +14 градусів тепла вдень, і у Криму – до +16 градусів.

У Житомирі, Києві та Чернігові буде до +8+12 градусів тепла. Запоріжжя, Дніпропетровщина, Черкащина і Вінничина – +10+12 градусів тепла. У Києві вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів.

У західних областях – від +7 до +10 градусів тепла. Трохи менше тепла отримають Харківщина, Сумщина та Луганщина – +6+8 градусів.

У ДСНС попередили, що у зв'язку з потеплінням 23 та 24 лютого у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

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На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м над рiвнями. 23 - 24 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 – 1,0 м над рiвнями,

– додали у прес-службі.