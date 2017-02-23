14:25
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 13:00: Масова бійка у Львові. Аварія у Підмосков'ї
Випуск новин
14:12, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Весняна погода в Україні принесе небезпеку в горах і підтоплення

13:47, сьогодні 465 Читать новость на русском
Потепління в Україні
Потепління в Україні / Фото з відкритих джерел

Нарешті українці відчують по-справжньому потепління, яке прийде з південного заходу Європи. Але разом з теплом йдуть і сильні вітри, можливі підтоплення і сходження лавин.

За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у західних, північних та східних областях очікується невеликий дощ, на решті території буде без опадів. У східній частині на дорогах місцями ожеледиця.

Вдень в Україні пориви вітру сягнуть до 15-20 м/с, у Карпатах – до 25-30 м/с.

Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні – до +14 градусів тепла вдень, і у Криму – до +16 градусів.

У Житомирі, Києві та Чернігові буде до +8+12 градусів тепла. Запоріжжя, Дніпропетровщина, Черкащина і Вінничина – +10+12 градусів тепла. У Києві вночі очікується невеликий дощ, вдень без опадів.

У західних областях – від +7 до +10 градусів тепла. Трохи менше тепла отримають Харківщина, Сумщина та Луганщина – +6+8 градусів.

У ДСНС попередили, що у зв'язку з потеплінням 23 та 24 лютого у горах Закарпатської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається 3 рівень лавинної небезпеки.

Дивіться також: Чудернацьке природне явище під Полтавою: річка вкрилась круглими крижинами

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,5 м над рiвнями. 23 - 24 лютого на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 – 1,0 м над рiвнями,
– додали у прес-службі.

Теги: Україна ДСНС Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У поліції перевіряють причетність "Інтера" до "ДНР" та російських політтехнологів
4 вересня 2016 , 23:26
Початок Другої світової Дуда порівняв з російською агресією в Україні
 1 вересня 2016 , 18:38
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук