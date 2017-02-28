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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман

Вєсті.UA 19:22, сьогодні 97 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28.02 – здається, знайшовся той, хто таки зможе покласти край війні з Росією. Скажи мені що ти їси, і я скажу, чи є у тебе коханка. Доведено одним легітимним гурманом.

Також у випуску:

Віталій Кличко дізнався, як заманити туристів на Євробачення.

Українська Феміда взялась воскрешати терориста Гіві.

Теги: Віталій Кличко Вєсті.UA Андрій Артеменко Вбивство "Гіві" Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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