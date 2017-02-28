Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28.02 – здається, знайшовся той, хто таки зможе покласти край війні з Росією. Скажи мені що ти їси, і я скажу, чи є у тебе коханка. Доведено одним легітимним гурманом.

Також у випуску: Віталій Кличко дізнався, як заманити туристів на Євробачення. Українська Феміда взялась воскрешати терориста Гіві.

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