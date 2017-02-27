21:58
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Миролюбивий Путін. Власний фюрер для Росії
Вєсті Кремля
21:46, сьогодні
Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA
20:26, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 20:00: Ректорський скандал. 2 роки без Нємцова
Випуск новин
21:32, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова

Вєсті.UA 20:26, сьогодні 1176 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.02 – "радикал" Олег Ляшко розповів, як депутати так і не навчилися користуватися вбиральнями. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привідкрив завісу таємничості над тим, чим він насправді займається.

Також у випуску:

Як оскароносні сюжети представлені в українській політиці.

Скільки українців довіряє російським ЗМІ.

Як український Lanos став героєм супербойовика.

Теги: Арсен Аваков Вєсті.UA Олег Ляшко
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
сьогодні, 21:01 Яким був Нємцов: Спогади родичів та однодумців
1940
Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
сьогодні, 20:34 Що можна їсти у Великий піст: корисна інфографіка
1290
5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
сьогодні, 20:01 5 українських музеїв, які точно не назвеш нудними
Настя Сукач 1214
Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту
сьогодні, 19:00 Війна і мир на Донбасі: про реальність загроз і сценарії розв'язання конфлікту
Інна Жолобович 2275
Чому населення Донбасу не йде у партизани
сьогодні, 17:15 Чому населення Донбасу не йде у партизани
Дмитро Снєгирьов 6875
Поляк пояснив російському журналісту, чому Львів – не польське місто
 29 жовтня 2016 , 11:25 34
Українська чемпіонка світу прийняла російське громадянство
2 вересня 2016 , 10:23 419
Польща, Румунія і Угорщина думають про приєднання заходу України, – екс-глава розвідки
 22 вересня 2016 , 07:04 5
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
 31 грудня 2016 , 18:44
Вєсті.UA. Тимошенко знову в тюрмі. Ростовський вірус підкосив Януковича
 15 грудня 2016 , 18:48
Вєсті.UA. Чому Тимошенко змінила імідж. Кличко навчився танцювати хіп-хоп
 30 серпня 2016 , 19:14
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук