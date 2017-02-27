Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.02 – "радикал" Олег Ляшко розповів, як депутати так і не навчилися користуватися вбиральнями. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привідкрив завісу таємничості над тим, чим він насправді займається.

Також у випуску: Як оскароносні сюжети представлені в українській політиці. Скільки українців довіряє російським ЗМІ. Як український Lanos став героєм супербойовика.

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