Весті.UA. Свинство депутатів у туалетах. Неочікувана правда від Авакова
Вєсті.UA 20:26, сьогодні 1176 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.02 – "радикал" Олег Ляшко розповів, як депутати так і не навчилися користуватися вбиральнями. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков привідкрив завісу таємничості над тим, чим він насправді займається.
Також у випуску:
Як оскароносні сюжети представлені в українській політиці.
Скільки українців довіряє російським ЗМІ.
Як український Lanos став героєм супербойовика.
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