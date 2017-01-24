Ветерани АТО представлять Україну на Іграх нескорених в Канаді

Поранені учасники АТО готуються представляти Україну на Іграх нескорених у вересні в Торонто.

Ігри нескорених – спортивні змагання для військових ветеранів. Українська команда вперше візьме участь у такій події. Наразі бійці проходять тестування.

У Львові вже оцінили фізичні здібності 39 учасників. В місті тестують бійців з чотирьох областей Західної України. Знайти себе герої можуть у шести видах спорту – стрільба з лука, легка та важка атлетика, велоспорт, веслування та плавання.

В наступні тижні у Києві та Одесі тестуватимуть бійців з центральної та східної України. А вже на літо заплановані відбіркові ігри. Тоді і оберуть учасників збірної України.

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