Ветерани АТО представлять Україну на Іграх нескорених в Канаді
15:19, сьогодні 19 Читать новость на русском
Поранені учасники АТО готуються представляти Україну на Іграх нескорених у вересні в Торонто.
Ігри нескорених – спортивні змагання для військових ветеранів. Українська команда вперше візьме участь у такій події. Наразі бійці проходять тестування.
У Львові вже оцінили фізичні здібності 39 учасників. В місті тестують бійців з чотирьох областей Західної України. Знайти себе герої можуть у шести видах спорту – стрільба з лука, легка та важка атлетика, велоспорт, веслування та плавання.
В наступні тижні у Києві та Одесі тестуватимуть бійців з центральної та східної України. А вже на літо заплановані відбіркові ігри. Тоді і оберуть учасників збірної України.
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Джерело: 24 Канал
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