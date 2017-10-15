Ветерани АТО та Другої світової відзначили разом День захисника

Солдатська каша, урочистий марш та сотні військовослужбовців. На стадіоні "Старт" у Києві відбулись урочистості з нагоди Дня захисника України. Тут зустрілись одразу кілька поколінь бійців – ветерани Антитерористичної операції та Другої світової війни.

Військовослужбовці ідуть урочистим маршем. Серед них і Олексій – ветеран АТО. До війни чоловік мав свій бізнес, однак у чотирнадцятому покинув усе і пішов на фронт добровольцем.

Ніхто ніколи до цього не воював, як правило, тому було дуже важко. Вдома чекали сім'ї, діти, але за покликом душі ми пішли й хотіли прогнати ворога до самих кордонів. Особисто я це робив заради своїх дітей, щоб вони росли вже в зовсім іншій країні,

– зазначив голова Київської спілки ветеранів АТО Шевченківського району Олексій Коптєв.

На Олексія та його побратимів уважно дивиться цей дідусь – Павло Коптєв – теж ветеран, тільки Другої світової. Служити пішов у шістнадцять років. Був зв’язківцем.

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"Курська дуга – це найвідоміше танкова битва курська битва. Ось я почав з неї", – поділився враженнями Павло Коптєв.



На стадіоні й Олександр, йому 24 роки. Хлопець отримав повістку з військкомату. І вже у січні готується вирушити на передову. Каже, захищати свою країну – прямий обов’язок кожного.

У такий важкий час і не піти служити, думаю, це, ну ходити по клубах, там де наші солдати сидять в окопах просто неприпустимо, – зазначив майбутній військовослужбовець Олександр Підлісний.

14 жовтня, у день захисника України, ці герої й познайомились.

Наприкінці заходу організатори влаштовують концерт, а учасників свята частують справжньою солдатською кашею.