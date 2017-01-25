Ветерани АТО затримали перший поїзд, який їхав в окупований Луганськ: ексклюзивні фото

На прифронтовій ділянці Луганщини в районі станції Гірське ветерани АТО заблокували залізничну колію. Нею, за їх словами, перевозять товари на окуповані території.

Про це у своїй сторінці на Facebook повідомив нардеп Семен Семенченко. За його словами, через цю ділянку в день проходить близько 700 вагонів.

Поблизу колії розбили намети з прапорами підрозділів "Донбас" та "Айдар".

Заблокували гілками, деревами і машинами, щоб зупинити. Разом з нами знаходиться поліція, незаконного ми нічого не робимо. Якщо ми хочемо війну припинити, то спершу повинні припинити торгівлю з окупованою територією - тоді закінчиться ця війна,

– розповів начальник штабу внутрішнього корпусу "Донбас" Вано Надірадзе.

Зараз продовжується блокада. Перед активістами зупинений поїзд. В ньому 57 вагонів. Вони порожні.

Як кажуть представники акції, їх тут близько 50. Це перша ділянка, де вони планують блокувати рух безстроково. Колія веде з Лисичанська та Попасної до окупованого Луганська.

Слід зазначити, що активісти мають при собі зареєстровану зброю.

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