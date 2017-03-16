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"Ветерани Новоросії" пожалілись на байдужість РФ до їхньої долі

18:19, сьогодні 180 Читать новость на русском
"Анонім" / rabkor

Колишні найманці, які воювали на Донбасі, поскаржилися Громадській палаті РФ на байдужість російської влади до їхньої долі.

Екс-найманці, які називають себе "ветеранами Новоросії", заявили, що прокуратура РФ видає терористів на запит українських колег, російські суди депортують їх за порушення міграційного законодавства, пише "Коммерсант".

Колишніх найманців також обурило, що Росія видає Україні списки учасників бойових дій на Донбасі, а деяких навіть депортує до Києва. У Громадській палаті РФ пообіцяли допомогти, але додали, що очікування найманців від Росії "завищені".

Про проблеми найманців розповіла голова Спілки політемігрантів й політв'язнів України Шеслер Лариса.

Росія в 1993 році підписала конвенцію про правову допомогу, яка передбачає видачу людей, обвинувачених у злочинах в інших колишніх радянських республіках. Це рішення виявилося фатальним у 2017 році для громадян України, які вирушили воювати на стороні "ДНР" і "ЛНР",
– розповіла вона.

Читайте також: Кого Росія відправляє воювати на Донбас: нові дані розвідки

Теги: Новини Росії війна
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