Вето міського голови не здолали: Кличко залишається "головним кадровиком" столичних медзакладів

Депутатам Київради під час сесії 2 березня не вдалося подолати вето міського голови Віталія Кличка, накладене на рішення "Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві".

За подолання вето проголосували 50 депутатів, втім необхідно було зібрати 2/3 голосів від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні.

"Ми будемо боротися доти, доки в Києві не запрацює дійсно прозора процедура призначення головних лікарів", – зазначив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Сергій Гусовський, коментуючи те, що Київрада не змогла подолати вето міського голови.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що Віталій Кличко наклав вето на рішення Київради, яке передбачає встановлення чітко врегульованої процедури конкурсного відбору головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору Києва. Під час підготовки відповідного проекту рішення були прийняті та враховані зауваження, які надходили від РПР, головних лікарів, профспілок та незалежні експертів. Фінальний варіант документу був одноголосно підтриманий на профільній комісії Київради і в результаті був проголосований на пленарному засіданні 9 лютого – проект рішення підтримав 61 депутат.

Зазначимо, що наразі в Києві відсутнє правове регулювання прозорого та чіткого порядку конкурсного відбору кандидатур на посади головних лікарів медичних закладів міста. Міський голова призначає медичних службовців на власний розсуд, що створює певні корупційні ризики. Відкритий конкурсний відбір надав би можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів-управлінців. Зокрема, з’явилася б можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, що дозволило б виключити корупційну складову з цього процесу.