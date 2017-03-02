18:13
2 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Нова тваринка Путіна. Православний Instagram
Вєсті Кремля
21:17, 1 березня
Вєсті.UA. Недорозстріляні корупціонери. Привид нацизму над Євробаченням
Вєсті.UA
20:15, 1 березня
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, 1 березня
Випуск новин за 17:00: Арешт активів сина Азарова. Злам корупційних схем МРЕВ
Випуск новин
17:53, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Політика
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Вето міського голови не здолали: Кличко залишається "головним кадровиком" столичних медзакладів

16:42, сьогодні 126 Читать новость на русском
Сергій Гусовський
Сергій Гусовський / politrada.com

Депутатам Київради під час сесії 2 березня не вдалося подолати вето міського голови Віталія Кличка, накладене на рішення "Про затвердження Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору в місті Києві".

За подолання вето проголосували 50 депутатів, втім необхідно було зібрати 2/3 голосів від загальної кількості депутатів, присутніх на засіданні.

"Ми будемо боротися доти, доки в Києві не запрацює дійсно прозора процедура призначення головних лікарів", – зазначив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" – Київ Сергій Гусовський, коментуючи те, що Київрада не змогла подолати вето міського голови.

Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що Віталій Кличко наклав вето на рішення Київради, яке передбачає встановлення чітко врегульованої процедури конкурсного відбору головних лікарів закладів охорони здоров’я комунального сектору Києва. Під час підготовки відповідного проекту рішення були прийняті та враховані зауваження, які надходили від РПР, головних лікарів, профспілок та незалежні експертів. Фінальний варіант документу був одноголосно підтриманий на профільній комісії Київради і в результаті був проголосований на пленарному засіданні 9 лютого – проект рішення підтримав 61 депутат.

Зазначимо, що наразі в Києві відсутнє правове регулювання прозорого та чіткого порядку конкурсного відбору кандидатур на посади головних лікарів медичних закладів міста. Міський голова призначає медичних службовців на власний розсуд, що створює певні корупційні ризики. Відкритий конкурсний відбір надав би можливість допускати до управління медичними закладами високоякісних лікарів-управлінців. Зокрема, з’явилася б можливість залучення до конкурсної комісії представників громадськості, що дозволило б виключити корупційну складову з цього процесу.

Теги: Політика Корупція Самопоміч Віталій Кличко Київ
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став
сьогодні, 18:02 Ще один генпрокурор США – всьо, або Як Путін став "чумним"
Дід Панас 169
Западная пресса теперь такая же
сьогодні, 16:09 Западная пресса теперь такая же "желтая", как и российская
Дмитро Бєлобров 650
Нового генпрокурора США уже толкают к отставке: во всем виновата Россия
сьогодні, 14:15 Нового генпрокурора США уже толкают к отставке: во всем виновата Россия
Блог Медіа 1503
Почему
сьогодні, 11:54 Почему "неблагодарные" эммигранты не жертвуют Украине миллионы долларов?
Ілля Кенігштейн 2469
Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
сьогодні, 08:30 Ранняя весна в окопах Донбасса, или Привыкнуть бомжевать невозможно
Володимир Шередега 2414
Воєнний стан у деталях: хто, як і коли
 13 лютого , 16:30
Великий російський банк іде з України через санкції
 3 вересня 2016 , 16:51 91
Олександр Домбровський побудував вінничанам хірургічний центр за 40 млн гривень
 24 листопада 2016 , 15:45
Влада приховує цифри, – лікар розповів про реальні втрати в зоні АТО
сьогодні , 06:23
Полк "Азов" пообіцяв "привести Ляшка до тями" через сутичку з Шухевичем
 15 листопада 2016 , 14:40
В Польщі озвучили важливу заяву щодо України
 9 лютого , 14:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук