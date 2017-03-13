Вибачатися має Туреччина, – нідерландський прем'єр

Нідерланди відмовились вибачатися перед Туреччиною через скандал із забороною турецьким міністрам проводити політичну агітацію на своїй території.

Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, передає Bfmtv.

На його думку, перепросити за сутички, які сталися в голландському Роттердамі, має саме Туреччина.

Не може бути й мови про вибачення. Це вони повинні б вибачитися за те, що вони зробили вчора. Це призвело до хаосу і до інцидентів, які ми спостерігали в Роттердамі,

– обурився Рютте.

А погрози тамтешнього лідера Реджепа Таїпа Ердогана очільник голандського уряду назвав дивними. І додав, що його країна прагне деескалації конфлікту.

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Нагадаємо, політичний скандал між Нідерландами і Туреччиною спалахнув кілька днів тому. В Амстердам не впустили літак глави турецького МЗС. А згодом з країни вислали ще одного турецького міністра. Обоє посадовців хотіли агітувати місцевих турків підтримати на референдумі зміни до Конституції, які розширюють повноваження Ердогана. Утім, голландська влада заборонила політичні акції іноземних чиновників на своїй території.



До турецького генконсульства у Роттердамі вийшли більше тисячі людей на підтримку офіційної Анкари. Щоб їх розігнати, поліцейські навіть застосували водомети.