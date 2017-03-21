Вибори аудитора НАБУ: громадські організації назвали своїх кандидатів

Громадські організації запропонували Кабміну свої кандидатури аудитора для НАБУ.

Активісти запропонували трьох кандидатів на посаду аудитора НАБУ. Серед них – американський прокурор, що домігся ув`язнення Лазаренка Марта Борщ і Джованні Кесслер, гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством, який свого часу допомагав створювати НАБУ. Третім кандидатом від ГО є іспанський правоохоронець Карлос Кастресана, який працював в ООН і запроторив за ґрати 150 топ-корупціонерів Гватемали.

Усі кандидати відгукнулись на пропозицію "Центру протидії корупції". Окрім цього, Джованні Кесслера уряду вже раніше рекомендував парламентський антикорупційний комітет.

Експерти заявили, що на уряд вже намагались тиснути з Адміністрації президента, так само. Як і у випадку тиску на парламент, Кабміну хотіли нав'язати свого кандидата.

В нас є інформація, що Кабмін не погодився на першого "лижного інструктора". Дуже сподіваємося, що вони й надалі продемонструють самостійність,

– наголосив виконавчий директор "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин.

Аудиторські перевірки в НАБУ мають проводити щорічно. І кожен раз, за законом, людей які робитимуть це маю переобирати наново.

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Нагадаємо, 16 березня відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради, під час якого кандидатуру Найджела Брауна внесли на роль аудитора НАБУ. Однак, у Раді забракло голосів для його обрання.