Вибори у Киргизстані: президента країни обрали у першому турі
У неділю 15 жовтня, у Киргизстані відбулися президентські вибори. Після отримання результатів з 97% дільниць, другого туру виборів не буде.
Про це заявила глава ЦВК країни Нуржан Шайлдабекова, передає "Інтерфакс". Адже, за її словами, один з кандидатів набрав більше, аніж 50%; голосів.
"Ми отримали попередні дані з 97% дільниць, 3% не зможуть істотно змінити картину голосування", – заявила Нуржан Шайлдабекова.
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За попередніми даними, кандидат від Соціал-демократичної партії Киргизстану, екс-прем'єр Сооронбай Жеенбеков перемагає на виборах президента, набираючи 54,23% після підрахунку бюлетенів з 97% виборчих дільниць.
Його основний суперник, опозиційний кандидат Омурбек Бабанов набирає 33,47% голосів. На третьому місці за кількістю голосів – колишній секретар Ради безпеки республіки Адахан Мадумаров, який набирає 6,41%.
Переможцем на виборах президента Киргизстану визнається той кандидат, хто в першому турі голосування зуміє набрати більше половини голосів усіх виборців від числа що взяли участь у виборах. В іншому випадку призначається другий тур.
До слова, напередодні виборів віце-прем'єр Киргизстану загинув внаслідок жахливої ДТП.
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