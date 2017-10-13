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Вибори в Криму та Донбасі: Савченко пропонує Україні перейняти досвід Румунії та Угорщини

20:39, сьогодні 1136 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Народний депутат України Надія Савченко переконує, що на окупованих територіях Криму та Донбасу варто проводити вибори. Крім того, українцям, які проживають на цих територіях, українська влада має роздавати паспорти, як, до прикладу, це роблять Румунія та Угорщина.

Таку заяву зробила народний депутат України Надія Савченко під час свого виступу у Кіцмані на Буковині.

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"Якби українська влада була більш політично грамотною, вона б робила так, як Румунія та Угорщина, тобто роздавала б паспорти українцям. Ці дві країни, роздаючи паспорти українцям, не проти, щоб українці голосували в Угорщина та Румунії за їхню владу. Чому вони дають такий вибір? Тому що це в принципі називається потенційний електорат", – зауважила політик.

За її словами, українська "влада настільки зажралася, що не розуміє, що українська територія – це не все".

Якщо вони не повернуть українців, то України не буде. Українців треба повертати електорально. І вибори потрібно проводити на окупованому Донбасі, в Криму, незважаючи на те, що це виглядає дико, і вони розказують, що там менталітет – не той, і він ніколи не зміниться та там стоять автомати. Стоять, але ще 10 років після автоматів буде там такий менталітет. Він не зміниться в один день, нічого в один день не зміниться,
– підкреслила нардеп.

Крім того, Савченко наголошує, що влада має дати людям на окупованих територіях відчути себе важливими, "так як зараз у Румунії та Угорщині дають відчути своєму етнічному населенню, яке проживає в Україні, що вони є важливими для Румунії та Угорщини, тобто держава підтримує свій народ – Батьківщина вас підтримує".

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"А ми є Батьківщиною для Донбасу та Криму, чому ми їх не підтримуємо!? Чому ми не проведемо вибори там, і не скажемо, що ми – українці, незважаючи на всю ту пропаганду, якою ті території годує Кремль", – резюмує Герой України.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Надія Савченко Анексія Криму Війна на Донбасі Румунія Угорщина
Джерело: 24 Канал
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