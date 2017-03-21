Вибори за чинним законодавством будуть шкідливими для країни, – Садовий

На переконання міського голови Львова, лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового, дострокові парламентські вибори за чинним законодавством сьогодні непотрібні та лише зашкодять державі.

Таку думку мер Львова озвучив у інтерв'ю 24 Каналу, відповідаючи на запитання, чи готова "Самопоміч" до позачергових виборів.

"Сьогодні для держави важливо мати новий закон – той закон, який вимагали люди на Майдані. Якщо політикум хоче мати вотум довіри, тоді треба йти до людей і проводити вибори, але це має бути спільне рішення політикуму, не можна сьогодні розхитувати цей човен, в якому ми пливемо. Я був би дуже обережний у цій ситуації, тому що комусь би хотілося використати вибори для того, щоб ми знову втратили територію. Ми вже починаємо боятися в країні виборів, тому що ми постійно щось втрачаємо", – зазначив Садовий.

Проголосуємо новий закон про вибори, потім далі будемо дивитися, яка ситуація. Я, до речі, переконаний, якщо буде новий закон, то політичної стабільності в нашій країні буде набагато більше, тому що треба забрати вибори по округах, тому що це можливість для олігархів скупляти пачками депутатів. Прямі пропорційні вибори, і тоді є гарантія, що в парламенті буде набагато більше якісних депутатів і буде набагато якісніший уряд,

– додав він.

Водночас Садовий наголосив, що партія "Самопоміч" готова до дострокових виборів, адже будь-яка політична сила "повинна бути готовою, якщо вибори відбудуться завтра".

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Можливі дочасні перевибори президента мер Львова також вважає шкідливою ідеєю.

До слова, на думку Андрія Садового, Адміністрація Президента України хоче, щоб партія "Самопоміч" у Верховній Раді була "ручною".