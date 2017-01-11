Вибух гранати на Херсонщині: двоє чоловіків постраждало

Двоє чоловіків намагались розпиляти снаряд, що знайшли на полігоні, і той вибухнув у них в руках.

Про це інформує прес-служба Херсонської ОДА.

Інцидент трапився ще 10 січня в Олешківському районі в садовому товаристві "Здоров’я". В ОДА повідомили про вибух невідомого предмета, внаслідок якого постраждало двоє братів.

Невідомим предметом виявилась граната ОГ-9, яку чоловіки знайшли на Раденському полігоні.

Обоє у тяжкому стані перебувають в хірургічному відділенні Олешківської районної лікарні.

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У поліції уточнили, що постраждалими виявились рідні брати 25 та 30 років.

Вони спробували розібрати металевий предмет, який знайшли у лісосмузі біля полігону. Тоді й стався вибух. Одному з чоловіків відірвало кість руки, інший отримав осколкові поранення.

Натомість правоохоронці, які оглянули місце трагедії, припускають, що вона могла статись через те, що чоловіки намагались розпиляти снаряд.

Під час огляду присадибної ділянки поліцейські знайшли мішок, в якому виявили ще 76 великокаліберних патронів до ДШК.