Вибух на шахті: в Мінздоров'я розповіли, в якому стані перебувають постраждалі гірники

Чотирнадцять травмованих гірників внаслідок обвалу на шахті на Львівщині госпіталізовали до Червоноградської центральної міської лікарні.

Двоє чоловіків перебувають в реанімації, одинадцять – в хірургії, один – в травматології. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

Двоє постраждалих перебувають у важкому стані, дванадцятеро – середньої важкості,

– йдеться у повідомленні.

Читайте також: Синютка оприлюднив ймовірні причини вибуху на шахті у Львівській області

Як повідомляють у відомстві, до Червоноградської лікарні додатково направили спеціалістів зі Львова – анестезіологів, нейрохірургів, комбустіологів, лікарів політравми. Задіяно 7 бригад швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. За попередньою інформацією, 8 гірників загинули.



У зв'язку з трагедією в Україні оголошено жалобу.