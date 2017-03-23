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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА
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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВБИВСТВО ВОРОНЕНКОВА ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Вибух на військових складах: з'явилося вражаюче відео з висоти пташиного польоту

18:56, сьогодні 1745 Читать новость на русском
Вибух на військових складах у Балаклії
Вибух на військових складах у Балаклії / ДСНС

Оприлюднили відео зняте за допомогою дрону, на якому добре видно масштаби трагедії.

Відео з висоти пташиного польоту поширив ТСН.

За попередніми даними, на військових складах зберігали 125 тисяч тонн боєприпасів. Площа військових складів – 368 гектарів. А до зони ураження від вибухів у Балаклії потрапили 36 тисяч осіб.

Читайте також: Гройсман оцінив масштаби нищення складу боєприпасів у Балаклії

Нагадаємо, 23 березня близько 3 години ночі стався вибух на військових складах в Балаклії.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що причиною пожежі є диверсія. Згодом народний депутат Дмитро Тимчук гостро розкритикував таку версію.

Голова СБУ Василь Грицак також заявив, що пожежа на військовому складі – це диверсія. Причиною детонування боєприпасів стала вибухівка, яку скинув літальний апарат.

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов не виключає версії про підпал, який могли влаштувати, щоб приховати інформацію про можливе розкрадання боєприпасів. Проте генеральний прокурор Юрій Луценко навідріз спростував таку версію.

Теги: Вибух на військових складах у Балаклії Україна Харків Вибух Зброя
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