Вибух прогримів біля посольства Німеччини в Афганістані: десятки загиблих та поранених

У середу, 31 травня, біля посольства Німеччини в столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух начиненого вибухівкою автомобіля. Внаслідок нього загинули щонайменше 9 людей, ще більше 90 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерства охорони здоров'я країни.

"Щонайменше дев'ять осіб були вбиті і понад 90 отримали поранення і були доставлені в лікарні Кабула в результаті вибуху автомобіля", – мовиться в повідомленні.

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За словами очевидців, натовп людей зібрався навколо машин "швидкої допомоги", які транспортували убитих і поранених, намагаючись ідентифікувати тіла.

Водночас місцеве видання Pajhwok Afghan News повідомило про 50 загиблих та близько 150 поранених. Інше ж місцеве ЗМІ TOLOnews заявило про 19 загиблих та 319 поранених.

#KabulExplosion - Ministry of Health confirms 19 dead and 319 wounded in deadly bombing in Kabul Wednesday #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 31 мая 2017 г.

Зазначимо, що вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені.

За словами представника поліції Кабула Басера Мужахіда, наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло і підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.

At least 50 are dead and 300 injured in massive suicide car bomb attack near British embassy in Kabul https://t.co/KLdcATNdBg pic.twitter.com/QGQp5qFFJ1 — Daily Mail Online (@MailOnline) 31 мая 2017 г.

#BREAKING: Massive explosion on the gate of the German mission in #Kabul. Damage caused to properties of Indian Embassy in #Afghanistan. pic.twitter.com/qZynPGZSNb — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 31 мая 2017 г.

#KabulExplosion – substantial damage was sustained to buildings in Wednesday’s explosion near Zanbaq Square in downtown #Kabul pic.twitter.com/DiXcHoi8z7 — TOLOnews (@TOLOnews) 31 мая 2017 г.

#BREAKING: Massive car explosion on the gate of the German mission in #Kabul, in the diplomat area, 60 injured.pic.twitter.com/umN9UtMl8Y — Aüd (@CodeAud) 31 мая 2017 г.

BREAKING: 50 killed and 319 injured after car bomb explodes outside embassies in Kabul #kabulblast https://t.co/d6BF2vXtPE pic.twitter.com/Y1YxVLiEOZ — Daily Express (@Daily_Express) 31 мая 2017 г.

UPDATE: #Kabul attack

- At least 12 people killed

- Up to 100 wounded

- No immediate claim of responsibility https://t.co/gKFH0kflGh pic.twitter.com/UyozcP5A3h — Al Jazeera English (@AJEnglish) 31 мая 2017 г.