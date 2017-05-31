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Вибух прогримів біля посольства Німеччини в Афганістані: десятки загиблих та поранених

09:48, сьогодні 683 Читать новость на русском
Від вибуху в Кабулі загинули і постраждали чимало людей
Від вибуху в Кабулі загинули і постраждали чимало людей / Twitter

У середу, 31 травня, біля посольства Німеччини в столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух начиненого вибухівкою автомобіля. Внаслідок нього загинули щонайменше 9 людей, ще більше 90 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерства охорони здоров'я країни.

"Щонайменше дев'ять осіб були вбиті і понад 90 отримали поранення і були доставлені в лікарні Кабула в результаті вибуху автомобіля", – мовиться в повідомленні.

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За словами очевидців, натовп людей зібрався навколо машин "швидкої допомоги", які транспортували убитих і поранених, намагаючись ідентифікувати тіла.

Водночас місцеве видання Pajhwok Afghan News повідомило про 50 загиблих та близько 150 поранених. Інше ж місцеве ЗМІ TOLOnews заявило про 19 загиблих та 319 поранених.

Зазначимо, що вибух був настільки потужним, що близько 30 автомобілів були знищені або пошкоджені.

За словами представника поліції Кабула Басера Мужахіда, наразі не можна сказати, що метою зловмисників було саме посольство, оскільки вибухом вибито скло і підірвано двері з петель в будинках за сотні метрів від них.

Теги: Вибух Афганістан Жертви
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