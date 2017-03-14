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Вибух прогримів на складі феєрверків в Ізраїлі: є жертви

18:48, сьогодні 134 Читать новость на русском
Вибух в Ізраїлі забрав життя кількох людей
Вибух в Ізраїлі забрав життя кількох людей / Скріншот

В Ізраїлі на північ від Тель-Авіва стався вибух на складі феєрверків.

Про це повідомляє Haaretz.

За даними видання, внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще кілька людей отримали поранення. Причина виникнення надзвичайної ситуація поки що невідома.

Видання додає, що до лікарні у важкому стані доставили пораненого чоловіка середніх років. Серед постраждалих також двоє дітей та двоє інших дорослих.

Мешканців району закликали сховатися в захищених місцях, побудованих для ракетних атак. Усе тому, що близько 20 пожежних екіпажів боролися з вогнем, а вибухи зруйнували вікна в десятках будинків.

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Теги: Надзвичайні ситуації Ізраїль Вибух Жертви
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