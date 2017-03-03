Вибух прогримів у Волновасі: є жертва

У п'ятницю ввечері, 3 березня, у Волновасі стався вибух, в результаті якого загинув місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Донецькій області.

За даними правоохоронців, вибух у Волновасі стався по вулиці Центральній неподалік від СТО. На місці події виявили тіло 60-річного чоловіка і фрагменти гранати РГД-5.

Загиблим виявився виконуючий обов'язки керівника Приазовської геологорозвідувальної експедиції. За словами підлеглих, чоловік був на роботі і вийшов на вулицю у справах, а через кілька хвилин почули вибух і побачили дим.

Попередньо факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Триває перевірка.

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