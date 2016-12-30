Вибух стався у центрі Праги: постраждала дівчина

Вибух стався біля одного з телефонних апаратів на Карловій площі в центрі Праги.

Про це повідомила прес-секретар поліції чеської столиці Андреа Зоулова, передають іноземні ЗМІ.

За її словами, після 17:00 за місцевим часом правоохоронців повідомили про поранення 16-річної дівчини, яка перебувала в кабіні громадського телефонного автомату.

Зоулова зазначила, що постраждала отримала поранення, "швидше за все, в результаті вибуху поки не встановленого предмета". Дівчині надали медичну допомогу на місці.

Прес-секретар поліції згодом уточнила, що причиною інциденту стала піротехніка.



"Причиною вибуху, як з'ясовується, стала піротехніка. Вона була використана в абсолютно непридатному місці. В результаті цього, дівчина яка проходила повз (телефонної будки), з найбільшою ймовірністю, отримала психічний шок", – зазначила вона.

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