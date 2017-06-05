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Вибух та стрілянина в Австралії: є жертви і постраждалі

15:09, сьогодні 430 Читать новость на русском
Вибух та стрілянина в Австралії: є жертви і постраждалі
Вибух та стрілянина в Австралії: є жертви і постраждалі / theadvocate.com.au

У Мельбурні в житловому будинку стався вибух і стрілянина. Поліція вже ліквідувала нападника.

Про це повідомляє Sky News Australia.

"Австралійська поліція в Мельбурні приїхала на виклик у житловий будинок через повідомлення про вибух. Правоохоронці виявили у фойє житлового комплексу застреленого чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що коли правоохоронці зайшли у будинок – відбулася перестрілка із зловмисником, який взяв у заручниці жінку.

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Чоловік поранив трьох поліцейських та забарикадувався в одній з квартир. За словами очевидців, у будинку пролунало близько 40 пострілів.

Правоохоронці оточили район та ліквідували нападника. Зараз поліція з'ясовує – чи пов'язаний інцидент з тероризмом.

Теги: Австралія Жертви Вибух Кримінал
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