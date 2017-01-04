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Вибух у будинку в Сумах: з'явилися подробиці

08:54, сьогодні 960 Читать новость на русском
Наслідки вибуху в Сумах
Наслідки вибуху в Сумах / "Укрінформ"

Мешканці будинку на вулиці Металургів у Сумах, де стався вибух газу, розповіли подробиці.

Так за словами одного чоловіка, вибух стався в квартирі сумчанина, який перебуває на психіатричному обліку, передає "Укрінформ".

Він, зокрема, стверджує, що господар квартири нібито сам відкрив газ, щоправда важких травм не отримав, на відміну від сусідів.

Інші очевидці зазначають, що вибух був такої сили, що аж затряслися будинки поруч, уламки та шматки балкона летіли через весь двір, сковороди застрягли в деревах.

Вибух, Суми

Крім того, в будинку навпроти у деяких квартирах посипались вікна, а у машин під будинком побило шибки від уламків балкона.

Вибух, Суми

Свідки додали, що у самій квартирі знесло частину стін, постраждали стеля та підлога – руйнування видно крізь діри.

Також повністю зруйнувалися балкони з обох сторін квартири, де стався вибух – люди з під'їзду вибігали з дітьми на руках, хто в чому.

Вибух, Суми

У результаті будинок залишився без електрики, а рух транспорту навколо нього перекрили.

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Нагадаємо, напередодні внаслідок вибуху газу стався обвал у багатоквартирному будинку в Сумах. В результаті загинула літня жінка.

Теги: Україна Вибух Надзвичайні ситуації Суми
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