Вибух у будинку в Сумах: з'явилися подробиці

Мешканці будинку на вулиці Металургів у Сумах, де стався вибух газу, розповіли подробиці.

Так за словами одного чоловіка, вибух стався в квартирі сумчанина, який перебуває на психіатричному обліку, передає "Укрінформ".

Він, зокрема, стверджує, що господар квартири нібито сам відкрив газ, щоправда важких травм не отримав, на відміну від сусідів.

Інші очевидці зазначають, що вибух був такої сили, що аж затряслися будинки поруч, уламки та шматки балкона летіли через весь двір, сковороди застрягли в деревах.

Крім того, в будинку навпроти у деяких квартирах посипались вікна, а у машин під будинком побило шибки від уламків балкона.

Свідки додали, що у самій квартирі знесло частину стін, постраждали стеля та підлога – руйнування видно крізь діри.

Також повністю зруйнувалися балкони з обох сторін квартири, де стався вибух – люди з під'їзду вибігали з дітьми на руках, хто в чому.

У результаті будинок залишився без електрики, а рух транспорту навколо нього перекрили.

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Нагадаємо, напередодні внаслідок вибуху газу стався обвал у багатоквартирному будинку в Сумах. В результаті загинула літня жінка.