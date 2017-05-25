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Вибух у Манчестері: британську поліцію попереджали про наміри смертника

08:52, сьогодні 379 Читать новость на русском
Вибух у Манчестері: британську поліцію попереджали про наміри смертника
/ Getty Images

Знайомі Салмана Абеді, який підірвав себе на концерті Аріани Гранде в Манчестері, ще 5 років тому повідомляли британські правоохоронні органи, що він підтримує екстремізм і насильство.

Про це розповів соціальний працівник, який просив не називати його імені, передає ВВС.

Так, двоє друзів Салмана Абеді з коледжу окремо дзвонили до поліції. Вони були занепокоєні, що він підтримував тероризм і говорив, що "бути підривником-самогубцем – нормально". Товариші намагалися переконати його у неправильності таких тверджень, але, врешті-решт, звернулися до поліції.

Це було приблизно 5 років тому. Приблизно тоді ж Абеді і залишив коледж.

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У поліції Манчестера на ці твердження ніяк не відреагували.

Також видання з власних джерел дізналося, що незадовго перед вчиненням теракту Абеді робив екстремістські заяви. Він наголошував на цінності смерті заради "благої" цілі. Також хлопець підтримував екстремістські наміри, дії смертників.

Салман Абеді

Нагадаємо, в ніч на 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.

Теги: Тероризм Жертви Теракт у Манчестері Великобританія Теракт Ісламська держава
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