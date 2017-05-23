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Вибух у Манчестері: перші версії

07:19, сьогодні 1284 Читать новость на русском
Вибух у Манчестері
Вибух у Манчестері / Getty Images

Вибух на арені під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в Манчестері міг влаштувати смертник.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох чиновників.

За словами співрозмовників видання, на смертника вказують ознаки злочину.

Окрім того поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.

Нагадаємо, під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух. За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.

Теги: Теракт у Манчестері Тероризм
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