Вибух у Манчестері: перші версії

Вибух на арені під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в Манчестері міг влаштувати смертник.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох чиновників.

За словами співрозмовників видання, на смертника вказують ознаки злочину.

Окрім того поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.

Нагадаємо, під час концерту популярної американської виконавиці Аріани Гранде в англійському Манчестері стався вибух. За останніми даними, щонайменше 19 загиблих і 50 поранених.