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Вибух у Манчестері: з'явилися фото та деталі про підривника

15:02, сьогодні 607 Читать новость на русском
Теракт у Манчестері: з'явилась інформація про смертника
Теракт у Манчестері: з'явилась інформація про смертника / Getty Images

23-річний Салман Абеді, батьки якого є вихідцями з Лівії та який вважається смертником, що здійснив теракт на концерті відомої співачки Аріани Гранде у Манчестері, мав зв'язки з "Аль-Каїдою".

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американського чиновника розвідки.

"22-річний Салман Абеді був пов'язаний з "Аль-Каїдою" та отримав терористичну підготовку за кордоном", – зауважив співрозмовник ресурсу.

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За його словами, імовірного терориста вдалося упізнати завдяки його кредитній картці, що знайшли на місці вибуху. Згодом ідентифікацію підтвердила технологія розпізнавання особи.

За словами чиновника, Абеді подорожував Лівією протягом останнього року. Крім "Аль-Каїди", він міг мати зв'язки з іншими терористичними угрупованнями.

Крім того, він додав, що бомба смертника була "великою і складною", з використанням матеріалів, які важко дістати у Великобританії.

За інформацією слідства, Абеді міг бути частиною великого терористичного стільника, інформація щодо діяльності якого поки є невідомою.

Додамо, що британська газета The Guardian опублікувала його фото, яке було зроблено в мечеті.

Абеді, Манчестер, теракт, Великобританія

Нагадаємо, уночі проти 23 травня на концерті співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.

Теги: Великобританія Лівія Тероризм Теракт Теракт у Манчестері Аль-Каїда
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