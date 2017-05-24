Вибух у Манчестері: з'явилися фото та деталі про підривника

23-річний Салман Абеді, батьки якого є вихідцями з Лівії та який вважається смертником, що здійснив теракт на концерті відомої співачки Аріани Гранде у Манчестері, мав зв'язки з "Аль-Каїдою".

Про це повідомляє NBC News з посиланням на американського чиновника розвідки.

"22-річний Салман Абеді був пов'язаний з "Аль-Каїдою" та отримав терористичну підготовку за кордоном", – зауважив співрозмовник ресурсу.

Читайте також: У Великобританії запровадили критичний рівень терористичної загрози

За його словами, імовірного терориста вдалося упізнати завдяки його кредитній картці, що знайшли на місці вибуху. Згодом ідентифікацію підтвердила технологія розпізнавання особи.

За словами чиновника, Абеді подорожував Лівією протягом останнього року. Крім "Аль-Каїди", він міг мати зв'язки з іншими терористичними угрупованнями.

Крім того, він додав, що бомба смертника була "великою і складною", з використанням матеріалів, які важко дістати у Великобританії.

За інформацією слідства, Абеді міг бути частиною великого терористичного стільника, інформація щодо діяльності якого поки є невідомою.

Додамо, що британська газета The Guardian опублікувала його фото, яке було зроблено в мечеті.