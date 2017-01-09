Вибух у Сумах: чоловік навмисне запустив газ у квартирі

Причиною вибуху у квартирі по вулиці Лушпи, 52 у Сумах, який стався вранці 9 січня, став витік газу, навмисне спричинений мешканцем квартири.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на прес-секретаря прокуратури Сумської області Наталія Науменко.

За результатами попереднього огляду квартири встановлено, що від газової плити була від’єднана трубка, при цьому кран подачі газу був відкручений,

– розповіла Науменко.

За її словами, за цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Для з’ясування обставин події та ліквідації її наслідків сьогодні відбулося засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вирішили, що ситуація не підпадає під розряд надзвичайних. На місці уже працюють підрядні організації. У будинку заклеюють вікна, завтра почнуть їх вставляти та ремонтувати двері. Жителям ані цього під’їзду, ані сусіднього ніщо не загрожує. Комунікації у будинку уже усі увімкнули,

– зазначив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сумської міської ради Артур Петров.

Він зазначив, що коштів з резервного фонду міста на відшкодування збитків не виділятимуть, оскільки ніхто не постраждав. Можливо, буде надана якась фінансова допомога людям на ремонт осель. Зараз це питання вирішується.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 9 січня, в Сумах у квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи стався вибух.



В результаті вибуху постраждали чотири людини.