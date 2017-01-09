Вибух у Сумах: рятувальники розповіли про стан постраждалих

В результаті вибуху у багатоповерховому житловому будинку в Сумах постраждали чотири людини.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що за допомогою медиків звернулося 4 людини.

Господар квартири 1990 року народження, де стався вибух, госпіталізований у реанімацію. Решта постраждалих після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.

За попередніми висновками експертів, в квартирі стався вибух побутового газу.

Від вибуху зруйновано міжкімнатні перегородки квартири, міжквартирна перегородка, вибиті двері в двох квартирах і в тамбурах на першому поверсі, вибиті шибки вікон на першому поверсі під'їзду, пошкоджені вікна під'їзду до четвертого поверху.

Нагадаємо, у понеділок вранці, 9 січня, в Сумах у квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи стався вибух.