Вибух у Сумах: рятувальники розповіли про стан постраждалих

В результаті вибуху у багатоповерховому житловому будинку в Сумах постраждали чотири людини.
Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що за допомогою медиків звернулося 4 людини.
Господар квартири 1990 року народження, де стався вибух, госпіталізований у реанімацію. Решта постраждалих після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовилися.
За попередніми висновками експертів, в квартирі стався вибух побутового газу.
Від вибуху зруйновано міжкімнатні перегородки квартири, міжквартирна перегородка, вибиті двері в двох квартирах і в тамбурах на першому поверсі, вибиті шибки вікон на першому поверсі під'їзду, пошкоджені вікна під'їзду до четвертого поверху.
Нагадаємо, у понеділок вранці, 9 січня, в Сумах у квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи стався вибух.
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