Вибух знову прогримів у будинку в Сумах: є постраждалі

У понеділок вранці, 9 січня, в Сумах у квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини. За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу. В результаті вибуху постраждало троє осіб. Господар житла перебуває у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники. З‘ясовуються обставини та причини вибуху. Нагадаємо, 3 січня внаслідок вибуху газу стався обвал у багатоквартирному будинку в Сумах. В результаті загинула літня жінка.

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