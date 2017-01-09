Вибух знову прогримів у будинку в Сумах: є постраждалі

У понеділок вранці, 9 січня, в Сумах у квартирі на першому поверсі в будинку 52 на проспекті Махайла Лушпи стався вибух.
Про це повідомляє прес-служба поліції Сумщини.
За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу.
В результаті вибуху постраждало троє осіб. Господар житла перебуває у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники.
З‘ясовуються обставини та причини вибуху.
Нагадаємо, 3 січня внаслідок вибуху газу стався обвал у багатоквартирному будинку в Сумах. В результаті загинула літня жінка.
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