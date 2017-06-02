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Вибухи на Філіппінах виявилися терактом: відповідальність взяла "Ісламська держава"

00:23, сьогодні 54 Читать новость на русском
Вибухи на Філіппінах виявилися терактом: відповідальність взяла "Ісламська держава"
/ Фото з соцмереж

Відповідальність за напад на готель у столиці Філіппін Манілі взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Про це повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів.

Водночас видання The Manila Times повідомляє, що чимало людей досі заблоковані всередині будівлі. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми, оскільки були змушені рятуватися втечею і стрибати з другого поверху готелю.

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Керівництво курорту Resorts World Manila повідомило, що перебуває у "тісній співпраці з філіппінською національною поліцією задля забезпечення безпеки всіх гостей і співробітників". На цей час курортний комплекс оточений правоохоронцями.

В інтернеті користувачі публікують фото та відео з подіями під час та після теракту в Манілі.

Нагадаємо, у готелі на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі невідомі відкрили стрілянину, а також прогриміли вибухи. Внаслідок цього постраждали щонайменше 25 людей.

Теги: Філіппіни Теракт Ісламізм Ісламська держава
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