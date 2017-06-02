Вибухи на Філіппінах виявилися терактом: відповідальність взяла "Ісламська держава"

Відповідальність за напад на готель у столиці Філіппін Манілі взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Про це повідомила організація SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом сайтів радикальних ісламістів.

Водночас видання The Manila Times повідомляє, що чимало людей досі заблоковані всередині будівлі. Деякі з постраждалих отримали серйозні травми, оскільки були змушені рятуватися втечею і стрибати з другого поверху готелю.

Читайте також: "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

Керівництво курорту Resorts World Manila повідомило, що перебуває у "тісній співпраці з філіппінською національною поліцією задля забезпечення безпеки всіх гостей і співробітників". На цей час курортний комплекс оточений правоохоронцями.

В інтернеті користувачі публікують фото та відео з подіями під час та після теракту в Манілі.

Выстрелы и взрывы в отеле и казино "Resorts World Manila" в столице Филиппин Маниле

Несколько этажей захвачено ИГИЛpic.twitter.com/nlSyjAJSSG — Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 1 июня 2017 г.

WATCH: Amateur video shows aftermath at Manila resort following reports of explosions and gunfire https://t.co/DvMJx6Oa77 pic.twitter.com/UeKNoos53f — Reuters Top News (@Reuters) 1 июня 2017 г.

#Philippine police: Gunman who attacked a resort in #Manila stole gambling chips and set casino tables on fire, but didn’t shoot at people pic.twitter.com/NVmjVZsqJC — Shepard Smith (@ShepNewsTeam) 1 июня 2017 г.

Нагадаємо, у готелі на курорті Resorts World Manila в столиці Філіппін Манілі невідомі відкрили стрілянину, а також прогриміли вибухи. Внаслідок цього постраждали щонайменше 25 людей.