Вічномолодий Бельмондо і всюдисущий Клуні: чим здивувала церемонія вручення "Сезара"

У Парижі оголосили переможців престижної французької кінопремії "Сезар".

Найкращим фільмом стала картина Поля Верховена "Вона", а акторку, яка зіграла в ній головну роль – визнали найкращою акторкою.

У номінації "Кращий зарубіжний фільм" перемогу здобув фільм "Я, Деніел Блейк" режисера Кена Лоуча.

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ELLE, produit par Saïd Ben Saïd et Michel Merkt, réalisé par Paul Verhoeven, #César2017 du Meilleur Film pic.twitter.com/DT5NphMrQO — Académie des César (@Les_Cesar) 24 лютого 2017 р.

Актор Гаспар Ул'єль, який знявся в картині Ксав'є Долана "Це всього лише кінець світу", виграв в номінації "Краща чоловіча роль".

Gaspard Ulliel, #César2017 du Meilleur Acteur dans JUSTE LA FIN DU MONDE pic.twitter.com/7ZHvZWRZbX — Académie des César (@Les_Cesar) 24 лютого 2017 р.

А нагороду за "Кращу чоловічу роль другого плану" отримав Джеймс Тьєррі, який зіграв у фільмі "Шоколад".

Володарем "Почесного Сезара" став американський актор і режисер Джордж Клуні. Він прибув на церемонію вручення зі своєю вагітною дружиною.

Під час церемонії вручення премій "Сезар" на сцену вийшов 83-річний Жан-Поль Бельмондо. Його поява спричинила бурхливі оплески у залі.

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