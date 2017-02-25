Вічномолодий Бельмондо і всюдисущий Клуні: чим здивувала церемонія вручення "Сезара"

У Парижі оголосили переможців престижної французької кінопремії "Сезар".
Найкращим фільмом стала картина Поля Верховена "Вона", а акторку, яка зіграла в ній головну роль – визнали найкращою акторкою.
У номінації "Кращий зарубіжний фільм" перемогу здобув фільм "Я, Деніел Блейк" режисера Кена Лоуча.
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Актор Гаспар Ул'єль, який знявся в картині Ксав'є Долана "Це всього лише кінець світу", виграв в номінації "Краща чоловіча роль".
А нагороду за "Кращу чоловічу роль другого плану" отримав Джеймс Тьєррі, який зіграв у фільмі "Шоколад".
Володарем "Почесного Сезара" став американський актор і режисер Джордж Клуні. Він прибув на церемонію вручення зі своєю вагітною дружиною.
Під час церемонії вручення премій "Сезар" на сцену вийшов 83-річний Жан-Поль Бельмондо. Його поява спричинила бурхливі оплески у залі.
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