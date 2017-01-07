Від Антарктиди відколюється один з найбільших айсбергів у світі

Від Антарктиди невдовзі може відірватися уламок льодовика, який стане одним з найбільших айсбергів у світі, і підніме рівень моря.

Від останньої частини шельфового льодовика Ларсена протягом декількох тижнів або місяців може відколотися брила льоду площею близько п'яти тисяч квадратних кілометрів, повідомляє BBC. За площею це як шість територій Києва, або дві третіх Чернівецької області.

Льодовик Larson C – остання ціла частина шельфового льодовика, який раніше складався з трьох частин і мав загальну площу, яку можна порівняти з площею острова Ямайка. За останні десятиліття льодовики Larson A і Larson B відкололися і пішли під воду. Зокрема Larson A відколовся від основного масиву в 1995 році. У 2002 році те ж саме неочікувано сталося з частиною Larson B площею 3250 квадратних кілометри і товщиною 220 метрів.

Дослідники припускають, що величезний льодовик зруйнувало глобальне потепління. Однак прямих доказів цьому наразі немає.

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У грудні минулого року американське космічне агентство NASA опублікувало фотографії розламу, шириною в 100 метрів і глибиною в 500 метрів, що утворився на Larson C. Коли він дійде до океану, від льодовика відколеться крижина площею п'ять тисяч квадратних кілометрів.

Статися це може протягом місяців чи навіть тижнів. Зараз Larson C з'єднаний з рештою масиву Антарктиди лише 20 км цілої криги. У грудні минулого року тріщина збільшилася на 18 км всього за кілька тижнів.

Як відзначають вчені, розлом Larson C існував протягом десятиліть. Однак різко зростати він почав саме в останні роки.

Брила, яка відпаде від Larson C, стане одним з найбільших айсбергів в історії. За деякими оцінками, якщо під воду піде зрештою весь льодовик Larson C, рівень моря може піднятися на 10 сантиметрів.

Однак це не станеться у найближчій перспективі, відзначають дослідники.

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