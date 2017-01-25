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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Від артилерії та втрати у 2015 до вантаж та відкат у 2017: як змінилися найуживаніші слова в АТО

04:01, сьогодні 54 Читать новость на русском
Війна триває
Війна триває

Війна на Донбасі змінила словниковий запас українців. Вже нікого не дивує абревіатура АТО, яка стала означенням війни, а при словах "двохсотий" серце стискає біль втрати.

Однак війна на Донбасі тоді, коли вона почалась, і те, як вона виглядає тепер значно різняться. І в словах також. Їх закономірність означив журналіст Левко Стек, який часто з відрядженнями буває на фронті.

Найуживаніші слова під час відрядження на Донбас взимку 2015-го: артилерія, приліт, 120-й, 152-й, штурм, броня, бій, втрати, опорник, евакуація, війна. Найуживаніші слова під час відрядження на Донбас взимку 2017-го: вантаж, вагони, вугілля, метал, сіра зона, коридор, 10-тонник, СБУ, ДФС, відкат, відстійник, бізнес. Отакий ми пройшли шлях за два роки. АТО плавно мутує в ЗВТ,
– підсумував журналіст.

Читайте також: Повернення Донбасу: коли і як окуповані території стануть українськими?

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО
Джерело: 24 Канал
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