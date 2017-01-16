  • укр
  • рус
22:33
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:21, сьогодні
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Деталі трагедії в Олевську. Репетиція інавгурації Трампа
Випуск новин
22:07, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)

21:01, сьогодні 11484 Читать новость на русском
Бермуди очолили рейтинг
Бермуди очолили рейтинг "найдорожчих країн" / 24 Канал

Згідно з дослідженнями порталу Numbeo, Україна потрапила до трійки країн із найнижчою вартістю проживання разом з Єгиптом та Індією. А очолюють список із 121 країни екзотичні Бермудські острови.

Традиційне дослідження під назвою Cost of Living Index, яке готує портал, враховує вартість оренди житла та комунальних послуг, вартість продуктів, розцінки в ресторанах і купівельну спроможність населення. За 100 балів у кожному сегменті беруться ціни у Нью-Йорку.

Очолили список Бермудські острови, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багамські острови – вартість життя у цих країнах перевищує вартість у Нью-Йорку.

А от на другому полюсі (загалом у списку 121 країна) знайшлось місце і для України, і для ще однієї країни колишнього СРСР.

Якщо говорити по вартість оренди житла, то найвищою вона є на Бермудах, найнижчою – в Непалі, а Україна за цим показником займає 101 місце.

Ще один важливий показник – цінники в магазинах. Найдорожчі продукти на тих же Бермудських островах, а найдешевші – в Україні та Єгипті.

Бермуди займають перше місце і у списку країн з найдорожчими ресторанами, а компанію у ТОП-5 їм складають європейські країни (Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Данія). 116-е місце за Україною, а найдешевше похід у ресторан обійдеться у Непалі.

Читайте також: Відомий лоукост значно розширить свої маршрути в Україні

Теги: LifeStyle Подорожі Публікації Інфографіка Ціни на нерухомість
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 22:01 "Черная пятница" Ахметова
Віталій Кулик 1444
Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
сьогодні, 21:01 Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)
1 1471
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
сьогодні, 20:01 Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Яніна Ткачук 11 1323
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
сьогодні, 19:00 Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Інна Жолобович 2008
сьогодні, 17:50 "Драконівські закони" – сьогодні ми могли жити в зовсім іншому суспільстві
2 2919
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук