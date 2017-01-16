Бермуди, Єгипет чи Україна: де у світі найдешевше жити (Інфографіка)

Згідно з дослідженнями порталу Numbeo, Україна потрапила до трійки країн із найнижчою вартістю проживання разом з Єгиптом та Індією. А очолюють список із 121 країни екзотичні Бермудські острови.

Традиційне дослідження під назвою Cost of Living Index, яке готує портал, враховує вартість оренди житла та комунальних послуг, вартість продуктів, розцінки в ресторанах і купівельну спроможність населення. За 100 балів у кожному сегменті беруться ціни у Нью-Йорку.

Очолили список Бермудські острови, Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Багамські острови – вартість життя у цих країнах перевищує вартість у Нью-Йорку.

А от на другому полюсі (загалом у списку 121 країна) знайшлось місце і для України, і для ще однієї країни колишнього СРСР.

Якщо говорити по вартість оренди житла, то найвищою вона є на Бермудах, найнижчою – в Непалі, а Україна за цим показником займає 101 місце.

Ще один важливий показник – цінники в магазинах. Найдорожчі продукти на тих же Бермудських островах, а найдешевші – в Україні та Єгипті.

Бермуди займають перше місце і у списку країн з найдорожчими ресторанами, а компанію у ТОП-5 їм складають європейські країни (Швейцарія, Ісландія, Норвегія та Данія). 116-е місце за Україною, а найдешевше похід у ресторан обійдеться у Непалі.

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