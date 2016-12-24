Від чого захищає вітамін С – ви будете здивовані

Ми звикли думати, що вітаміном С треба об’їдатись взимку, тоді коли ризик підхопити вірус грипу дуже високий. Однак цей вітамін може захистити і від інших хвороб.

Як пише видання zhyvyaktyvno.org, вітамін С підвищує рівень «хорошого» холестерину і запобігає окисленню «поганого» холестерину, що запобігає розвитку серцево-судинних захворювань.

У спільному дослідженні, яке провели університет штату Каліфорнія і Лос-Анджелеською школою здоров'я (США), довели, що у чоловіків, які щодня приймали вітамін С, ризик інфаркту міокарда був на 45% нижчий, ніж у тих, хто вживав цей вітамін рідше.

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Також довели, що вітамін С знижує ризик інсульту – чоловіки з відносно низьким рівнем вітаміну С у крові мають у 2,4 разу більшу ймовірність отримати інсульт, ніж чоловіки з більш високим його вмістом.

Вчені кажуть, що цей вітамін може запобігати навіть катаракті. Так, ще одне дослідження продемонструвало, що у жінок, які додатково приймали вітамін С протягом 10-річного періоду, ймовірність розвитку катаракти була на 77% нижче.

Терапевтична денна доза вітаміну С становить 1000-2000 мг.