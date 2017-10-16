Від чорної люті лікує водяра: "Жадан і Собаки" презентували потужний кліп на пісню "Бухло"

Український ска-панку-гурт "Жадан і Собаки", лідером якої є відомий письменник і поет Сергій Жадан, презентували новий кліп на пісню "Бухло".

Пісня "Бухло" гурту "Жадан і Собаки" музиканти присвятили проблемам боротьби з підлітковим алкоголізмом (або відсутністю цієї боротьби).

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"Дорогі брати і сестри. Ось і настав цей радісний день, і ми з глибоким душевним трепетом даруємо вам наше нове відео. Власне, історія пісні проста й, на жаль, доволі печальна: помер знайомий, помер від бухла, в доволі молодому віці. Ось йому цю пісню й присвячено. Всі ми ламані господньою любов'ю, всі ми нею й тримаємось", – йдеться в описі до кліпу.

Серед численних подяк, музиканти подякували й поліції та виробнику – щоправда, останнім в саркстичній формі.

"(Дякуємо, – "24") Поліції – за те, що не приїхала! Вітчизняному виробнику – за якісну продукцію!", – значиться в повідомленні.

Текст пісні "Бухло" гурту "Жадан і Собаки" :

Я не нарікаю на паршиву долю.

Я віддав півжиття алкоголю.

Якщо ти не можеш більше бухати:

Я – твій голос сумління і правди!

Голос: Привіт, я – Толік.

Хор: Здраствуй, Толік! Хто ти, Толік?

Голос: Я – алкоголік.

Як це передати простими словами?

Я – такий, як і ви, я разом із вами.

Я буду тепер вам ночами снитись.

Я п’ю тому, що не можу напитись.

Тягаюсь життям зі своєю виною.

Боги запою проговорюють мною.

Це речі, які не побачиш зовні.

Але від спирту дохнуть і зомбі.

В кожного запою є габарити.

Хочеш зі мною про це поговорити?

Що з тобою доброго було?

Бухло, бухло, бухло, бухло!

Що нас усіх сюди привело?

Бухло, бухло, бухло, бухло!

Забудь про ставки, явки й паролі:

Господь ховається в алкоголі.

Від чорної люті лікує водяра.

Жадан і Собаки, черговий хітяра!

Школа життя почалася в дитинстві.

Тато пив щодня на виробництві.

Пив на свята — державні й церковні.

Сімейні війни як правило безкровні.

Мама глушила елітну спиртягу.

Брат виявляв алкогольну звитягу.

Хресний Зураб працював на розливі.

Гени алкоголіка - міцні і невразливі.

Як починається знайомство з прекрасним?

Перше похмілля виявляється контрастним.

Перший запій починається у школі.

Наступна станція — великі алкоголі.

Всі ми по кіру брати по крові.

Голос: Ви готові?

Хор: Завжди готові!

З собою самим недовірлива балачка

– так і починається біла гарячка.

Що з тобою доброго було?

Бухло, бухло, бухло, бухло!

Що нас усіх сюди привело?

Бухло, бухло, бухло, бухло!

Забудь про ставки, явки й паролі:

Господь ховається в алкоголі.

Від чорної люті лікує водяра.

Жадан і Собаки, черговий хітяра!

І коли устої стали старими

До мене явились небесні херувими.

Кидай, говорять, п’яне голосіння.

Йди у народ, говори їм про спасіння.

І ось мої слова — гнівні й відверті.

Життя відбувається за крок до смерті.

Мої співчуття вашому здоров’ю.

Всі ми ламані господньою любов'ю.