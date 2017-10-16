Від чорної люті лікує водяра: "Жадан і Собаки" презентували потужний кліп на пісню "Бухло"
Український ска-панку-гурт "Жадан і Собаки", лідером якої є відомий письменник і поет Сергій Жадан, презентували новий кліп на пісню "Бухло".
Пісня "Бухло" гурту "Жадан і Собаки" музиканти присвятили проблемам боротьби з підлітковим алкоголізмом (або відсутністю цієї боротьби).
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"Дорогі брати і сестри. Ось і настав цей радісний день, і ми з глибоким душевним трепетом даруємо вам наше нове відео. Власне, історія пісні проста й, на жаль, доволі печальна: помер знайомий, помер від бухла, в доволі молодому віці. Ось йому цю пісню й присвячено. Всі ми ламані господньою любов'ю, всі ми нею й тримаємось", – йдеться в описі до кліпу.
Серед численних подяк, музиканти подякували й поліції та виробнику – щоправда, останнім в саркстичній формі.
"(Дякуємо, – "24") Поліції – за те, що не приїхала! Вітчизняному виробнику – за якісну продукцію!", – значиться в повідомленні.
Текст пісні "Бухло" гурту "Жадан і Собаки" :
Я не нарікаю на паршиву долю.
Я віддав півжиття алкоголю.
Якщо ти не можеш більше бухати:
Я – твій голос сумління і правди!
Голос: Привіт, я – Толік.
Хор: Здраствуй, Толік! Хто ти, Толік?
Голос: Я – алкоголік.
Як це передати простими словами?
Я – такий, як і ви, я разом із вами.
Я буду тепер вам ночами снитись.
Я п’ю тому, що не можу напитись.
Тягаюсь життям зі своєю виною.
Боги запою проговорюють мною.
Це речі, які не побачиш зовні.
Але від спирту дохнуть і зомбі.
В кожного запою є габарити.
Хочеш зі мною про це поговорити?
Що з тобою доброго було?
Бухло, бухло, бухло, бухло!
Що нас усіх сюди привело?
Бухло, бухло, бухло, бухло!
Забудь про ставки, явки й паролі:
Господь ховається в алкоголі.
Від чорної люті лікує водяра.
Жадан і Собаки, черговий хітяра!
Школа життя почалася в дитинстві.
Тато пив щодня на виробництві.
Пив на свята — державні й церковні.
Сімейні війни як правило безкровні.
Мама глушила елітну спиртягу.
Брат виявляв алкогольну звитягу.
Хресний Зураб працював на розливі.
Гени алкоголіка - міцні і невразливі.
Як починається знайомство з прекрасним?
Перше похмілля виявляється контрастним.
Перший запій починається у школі.
Наступна станція — великі алкоголі.
Всі ми по кіру брати по крові.
Голос: Ви готові?
Хор: Завжди готові!
З собою самим недовірлива балачка
– так і починається біла гарячка.
Що з тобою доброго було?
Бухло, бухло, бухло, бухло!
Що нас усіх сюди привело?
Бухло, бухло, бухло, бухло!
Забудь про ставки, явки й паролі:
Господь ховається в алкоголі.
Від чорної люті лікує водяра.
Жадан і Собаки, черговий хітяра!
І коли устої стали старими
До мене явились небесні херувими.
Кидай, говорять, п’яне голосіння.
Йди у народ, говори їм про спасіння.
І ось мої слова — гнівні й відверті.
Життя відбувається за крок до смерті.
Мої співчуття вашому здоров’ю.
Всі ми ламані господньою любов'ю.