Від фільмів про Леніна до Чорнобиля і брехні в ООН: ким був Віталій Чуркін

20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку помер скандально відомий представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

Чуркін і кіно

Перед початком кар’єри російського дипломата у нього була стрімка кінокар’єра.

В дитинстві юний Віталій Чуркін встиг знятись у трьох фільмах, два з яких стосувались образу Леніна.

У 1994—1998 був послом Російської Федерації у Бельгії, а 1998—2003 – в Канаді. З 2006-го року став постійним представником Росії в ООН.

"Чорнобильске питання"

Неоднозначної слави Віталій Чуркін зажив собі у 1986 році, коли його, 34-річного другого секретаря, посол СРСР у США Анатолій Добринін обрав свідчити перед Конгресом США у справі про аварію на ЧАЕС.

Чуркін вже тоді брехав, що ситуація після аварії в Чорнобилі знаходиться "під контролем. В Конгресі він повторив тодішнє офіційне повідомлення радянської влади, що в аварії загинули двоє людей, а 18 осіб — із загального числа 197 осіб, поранених під час вибуху реактора — були госпіталізовані в серйозному стані. Слухання відбувалось 1 травня 1986 року.

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Чуркін в ООН

Після анексії Криму та з початком російської агресії на Донбасі виступи Віталія Чуркін на засіданнях Ради Безпеки ООН стали все більше нагадувати хіт-паради брехні та вигадок.

Він неодноразово запевняв, що Росія не причетна до війни на українському Донбасі, а російських військових "там немає".

Чуркін єдиний проголосував проти міжнародного трибуналу у справі літака Boeing 777, який у липні 2014-го з російського "Бука" проросійські бойовики збили в небі над Донбасом.

Українську владу він звинувачував у неонацизмі, але не соромився показувати листи президента-втікача Януковича з його принизливими проханнями до Путіна "ввести війська".

Фото, як після засідань з ним спілкувалась представник США Саманта Пауерс вже встигли стати легендарним надбанням соцмереж.

20 лютого стало відомо, що Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Однією з найбільш ймовірних причин смерті американські ЗМІ називають серцевий напад.