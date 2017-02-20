23:55
20 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Випуск новин за 22:00: СБУ прикрила кримінальну банду. Блокада Банкової
Випуск новин
23:10, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Від фільмів про Леніна до Чорнобиля і брехні в ООН: ким був Віталій Чуркін

20:56, сьогодні 3553 Читать новость на русском
Чуркін навіть встиг спробувати себе в кіно
Чуркін навіть встиг спробувати себе в кіно / Getty images

20 лютого за день до свого 65-річчя у Нью-Йорку помер скандально відомий представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

Чуркін і кіно

Перед початком кар’єри російського дипломата у нього була стрімка кінокар’єра.

В дитинстві юний Віталій Чуркін встиг знятись у трьох фільмах, два з яких стосувались образу Леніна.

У 1994—1998 був послом Російської Федерації у Бельгії, а 1998—2003 – в Канаді. З 2006-го року став постійним представником Росії в ООН.

"Чорнобильске питання"

Неоднозначної слави Віталій Чуркін зажив собі у 1986 році, коли його, 34-річного другого секретаря, посол СРСР у США Анатолій Добринін обрав свідчити перед Конгресом США у справі про аварію на ЧАЕС.

Чуркін вже тоді брехав, що ситуація після аварії в Чорнобилі знаходиться "під контролем. В Конгресі він повторив тодішнє офіційне повідомлення радянської влади, що в аварії загинули двоє людей, а 18 осіб — із загального числа 197 осіб, поранених під час вибуху реактора — були госпіталізовані в серйозному стані. Слухання відбувалось 1 травня 1986 року.

Читайте також: "Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна

Чуркін в ООН

Після анексії Криму та з початком російської агресії на Донбасі виступи Віталія Чуркін на засіданнях Ради Безпеки ООН стали все більше нагадувати хіт-паради брехні та вигадок.

Він неодноразово запевняв, що Росія не причетна до війни на українському Донбасі, а російських військових "там немає".

Чуркін єдиний проголосував проти міжнародного трибуналу у справі літака Boeing 777, який у липні 2014-го з російського "Бука" проросійські бойовики збили в небі над Донбасом.

Українську владу він звинувачував у неонацизмі, але не соромився показувати листи президента-втікача Януковича з його принизливими проханнями до Путіна "ввести війська".

Фото, як після засідань з ним спілкувалась представник США Саманта Пауерс вже встигли стати легендарним надбанням соцмереж.

20 лютого стало відомо, що Віталій Чуркін раптово помер у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Однією з найбільш ймовірних причин смерті американські ЗМІ називають серцевий напад.

Теги: Новини Росії Політика Україна Віталій Чуркін ООН Нью-Йорк Російська пропаганда Чорнобиль Кіно Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
сьогодні, 22:06 Годовщина Майдана – политики трясутся в страхе
Сергій Гайдай 2002
Россия – США: все пошло не так, Или почему Путин разлюбил Трампа
сьогодні, 21:01 Россия – США: все пошло не так, Или почему Путин разлюбил Трампа
Блог Медіа 1999
Від фільмів про Леніна до Чорнобиля і брехні в ООН: ким був Віталій Чуркін
сьогодні, 20:56 Від фільмів про Леніна до Чорнобиля і брехні в ООН: ким був Віталій Чуркін
3552
Українське – це стильно. Як наша культура змінила світову моду
сьогодні, 20:05 Українське – це стильно. Як наша культура змінила світову моду
1377
сьогодні, 20:01 "Занадто зловживав брехнею": нестримна реакція соцмереж на смерть Віталія Чуркіна
4616
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Уряд суттєво збільшить фінансування освіти, зростуть зарплати
 15 вересня 2016 , 20:03 1
Як Україна святкувала День Незалежності
 24 серпня 2016 , 20:15 1
Активісти придумали альтернативу "групам смерті" в соцмережах
 сьогодні , 22:59
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук