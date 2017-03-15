Від Майдану до війни: добровольці поділились історіями свого життя

Український добровольчий рух з’явився ще під час Революції Гідності. З початком російської агресії, сотні трансформувалися в добровольчі батальйони. Які разом з регулярними формуваннями Збройних сил та МВС захищають країну від ворога.

Це свято відзначають уперше. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня у 2014-му почався бойовий шлях першого добровольчого батальйону. Тоді понад 500 бійців Самооборони Майдану прибули на полігон у Нові Петрівці під Києвом.

Дев’ятнадцятирічний Роман на війні з 15-го року. Раніше не брали через надто юний вік. Спочатку пробував свої сили в батальйоні "Донбас", потім в Правому секторі, згодом підписав контракт. Коли потрапив на фронт, очікування і реальність не збіглися.

Це дійсно люди, які стоять за ідею, за те, щоб Україна закрила свої кордони,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Роман.

Перша фронтова втрата – друг, з яким Роман вчився разом в коледжі. Коли той загинув – хлопець зрозумів: смерть на війні завжди поруч.

Боєць із позивним "Тоха" не хоче показувати обличчя, бо частина його родини на окупованій території. Свій бойовий шлях також починав добровольцем.

Коли почалася війна, я не міг знаходитися на мирній території, не міг навчатися в університеті і пішов добровольчій батальйон,

– сказав військовослужбовець ЗСУ "Тоха".

Каже, що найстрашніше на війні – вертатися додому.

З друзями на мирній території намагається тему війни оминати. Боїться - не зрозуміють. Та й список тих, кого може назвати друзями, теж змінився.

Боєць із позивним "Ракета" – на війні майже з самого початку. Він хоч і не служив у добробаті, але теж себе вважає добровольцем.

Нікого не змушували йти контракт підписувати. означає, добровольці, а як назвати ще,

– стверджує військовослужбовець ЗСУ "Ракета"

Нове ж покоління – на думку військового – має вже жити новим, українским життям.

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