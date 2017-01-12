Від переохолодження загинула людина на Львівщині

Протягом 11 січня від переохолодження у Львівській області померла 1 людина та з переохолодженням й обмороженням госпіталізовано 6 осіб.
Про це повідомляє управління цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Людина померла у Яворівському районі. А випадки обморожень зафіксовано у Сокальському, Жовківському, Жидачівському, Самбірському районах та у місті Новий Розділ.
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Додамо, на Львівщині 8 січня двоє осіб загинули через переохолодження, ще семеро постраждали.
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