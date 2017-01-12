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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Від переохолодження загинула людина на Львівщині

11:19, сьогодні 333 Читать новость на русском
За добу у Львівській області від переохолодження померла людина
За добу у Львівській області від переохолодження померла людина / Фото з відкритих джерел

Протягом 11 січня від переохолодження у Львівській області померла 1 людина та з переохолодженням й обмороженням госпіталізовано 6 осіб.

Про це повідомляє управління цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Людина померла у Яворівському районі. А випадки обморожень зафіксовано у Сокальському, Жовківському, Жидачівському, Самбірському районах та у місті Новий Розділ.

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Додамо, на Львівщині 8 січня двоє осіб загинули через переохолодження, ще семеро постраждали.

Теги: Україна Негода в Україні Жертви Львів
Джерело: 24 Канал
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