Від переохолодження загинула людина на Львівщині

За добу у Львівській області від переохолодження померла людина / Фото з відкритих джерел

Протягом 11 січня від переохолодження у Львівській області померла 1 людина та з переохолодженням й обмороженням госпіталізовано 6 осіб.

Про це повідомляє управління цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Людина померла у Яворівському районі. А випадки обморожень зафіксовано у Сокальському, Жовківському, Жидачівському, Самбірському районах та у місті Новий Розділ. Читайте також: Вітряно та зі снігом: синоптики розповіли, якою буде погода у четвер Додамо, на Львівщині 8 січня двоє осіб загинули через переохолодження, ще семеро постраждали.

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