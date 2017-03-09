Від рейвів до ГОГОЛЬFESTу : Україною виступає експериментальний російський поет Іван Пінженін

"Просто пасажир трамвая №7": мелодекламація в стильному супроводі електронних бітів, гітари та скрипки.

"Просто пасажир трамвая №7" – музичний проект пітерського поета Івана Пінженіна. На його рахунку 2 видані книги, а також поетичний відеоальманах "У моєму магазині ...".

Донедавна проект ППТ№7 складався всього з 2 чоловік: Діма ETOETO – музикант, вже 5 років живе в Петербурзі і Ваня Пінженін – поет, який з 2014 року виступає різними локаціями України.

Їх експерименти з поєднанням начитки текстів та різноманітної музики – використовуючи водночас елементи класики та електроніки – почалися досить давно і вже встигли припасти до душі публіці з Росії, України, Білорусі та навіть Німеччини.

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Цих хлопців можна зустріти в зовсім несподіваних місцях – вони виступали на фестивалі ВК, на кислотному рейві Gamma або мультикультурному ГОГОЛЬFEST, а часом і проводять вечори в маленьких барах Петербурга.

А нещодавно цю компанію розбавила українська скрипалька Аріна Кисловська, встигнувши вже записати з хлопцями кілька треків для нового альбому.

Гурт вже встиг побувати в рамках туру у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві та Одесі. Сьогодні, 9 березня, ППТ№7 виступатимуть у Львові, а наостанок – Київ.