12:58
9 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін у пологовому будинку. Розсекречення
Вєсті Кремля
21:47, 8 березня
Вєсті.UA
20:40, 8 березня
Боротьба за мантії: які одіозні судді змагаються за місце у Верховному суді
ЦРУ
08:25, 8 березня
Випуск новин за 12:00: Таємні документи ЦРУ. Автовиставка в Женеві
Випуск новин
12:52, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Від рейвів до ГОГОЛЬFESTу: Україною виступає експериментальний російський поет Іван Пінженін

11:24, сьогодні 85 Читать новость на русском
Іван Пінженін
Іван Пінженін / Фото з вільних джерел

"Простывший пассажир трамвая №7"": мелодекламація в стильному супроводі електронних бітів, гітари та скрипки.

"Простывший пассажир трамвая №7" – музичний проект пітерського поета Івана Пінженіна. На його рахунку 2 видані книги, а також поетичний відеоальманах "У моєму магазині ...".

Донедавна проект ППТ№7 складався всього з 2 чоловік: Діма ETOETO – музикант, вже 5 років живе в Петербурзі і Ваня Пінженін – поет, який з 2014 року виступає різними локаціями України.

Їх експерименти з поєднанням начитки текстів та різноманітної музики – використовуючи водночас елементи класики та електроніки – почалися досить давно і вже встигли припасти до душі публіці з Росії, України, Білорусі та навіть Німеччини.

Читайте також: Відомо, хто стали лауреатами Шевченківської премії

Цих хлопців можна зустріти в зовсім несподіваних місцях – вони виступали на фестивалі ВК, на кислотному рейві Gamma або мультикультурному ГОГОЛЬFEST, а часом і проводять вечори в маленьких барах Петербурга.

А нещодавно цю компанію розбавила українська скрипалька Аріна Кисловська, встигнувши вже записати з хлопцями кілька треків для нового альбому.

Гурт вже встиг побувати в рамках туру у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві та Одесі. Сьогодні, 9 березня, ППТ№7 виступатимуть у Львові, а наостанок – Київ.

Теги: Україна Література мистецтво
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Як правильно святкувати День народження Шевченка?
сьогодні, 12:01 Як правильно святкувати День народження Шевченка?
Блог Соцмережі 244
Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
сьогодні, 10:04 Шевченковий маршрут: що відвідати і подивитися у Кобзареві дні
Яніна Ткачук 240
Жизнь на Донбассе: вы правда думаете, что когда-то может быть как раньше?
сьогодні, 08:25 Жизнь на Донбассе: вы правда думаете, что когда-то может быть как раньше?
Ольга Черненко 2634
Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
8 березня, 22:01 Как прощаться с кумиром: Вуди Аллен
Дмитро Бєлобров 4090
Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
8 березня, 19:01 Міфи про 8 березня, які спотворюють суть свята
Настя Сукач 3324
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Прокуратура кваліфікувала загибель поліцейських під Києвом як вбивство
 4 грудня 2016 , 15:40
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук