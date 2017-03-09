Від січня до січня: здобутки економіки за рік

Державна служба статистики опублікувала цифри основних показників соціально-економічного розвитку України за січень цього року. Виглядають вони досить оптимістично і вказують на мінімальний, але розвиток. Журналісти сайту "24" поцікавилися думками експертів — чи можна вже радіти за нашу економіку?

За даними Укрстату, маємо зростання обороту у промисловості: 1671 мільярд гривень у січні 2016 проти 1765 мільярдів у січні 2017. Зріс також обсяг виконаних будівельних робіт: з 2,87 до 3,87 мільярда гривень. На 113% виріс пасажирооборот (з 6275 мільйонів пасажирокілометрів до 7091), на 123% — вантажооборот (від 27156 мільйонів тоннокілометрів до 21953). На 123% виросла і номінальна заробітна плата (порівняно з січнем 2016) — і тепер вона складає 5183 грн (проти 4195 у січні 2016).

Ростемо!

Економічний експерт Борис Кушнірук у коментарі сайту "24" висловив упевненість, що маємо ріст і розвиток у економіці.

Ця статистика демонструє, що ми маємо стійке економіччне зростання. Причому з тенденцією на посилення зростання. Це стосується всіх показників – промисловість, транспорт, будівництво, доходи населення,

– сказав Кушнірук.

Економіст пояснив: є такий непрямий показник, який вказує на зростання доходів населення, яке інколи навіть офіційна статистика може не фіксувати. Це зростання перевезень, залізничних чи авіаційних. Вони чітко вказують на зростання доходів, адже рухливість населення зростає, коли у людей з'являються кошти, аби кудись їздити. А за даними Укрстату – доволі суттєве зростання перевезень від січня минулого року до січня цього року.

За словами Кушнірука, якщо дивитися на динаміку за весь минулий рік, то вона дає сподівання, що зростання буде продовжуватись. Натомість економіст Офісу ефективного регулювання Дмитро Горюнов у коментарі сайту "24" назвав ці дані Держстату не дуже показовими, оскільки статистика по одному місяцю не є достатньо якісною. Можемо її порівнювати або з попереднім роком, або з груднем 2016, що теж не дуже коректно.

Рівень промислового виробництва зростає. Але при цьому ми бачимо, що експорт трошки впав за цей місяць. Добре, що сальдо торгового балансу залишилось позитивне, але саме сальдо впало, якщо порівнювати з січнем попереднього року,

– уточнив експерт.

Однак Горюнов погодився, що тенденції все ж швидше позитивні, ніж негативні.

Про успіхи сільського господарства

За даними Укрстату, обсяг сільськогосподарської продукції зріс від 11770 до 13039 мільйонів гривень. Але радіти цій цифрі поки що немає сенсу, пояснив у коментарі сайту "24" експерт сектору "Сільське господарство" Офісу ефективного регулювання Богдан Андрющенко.

Січень – це не той місяць, який характерний для сільськогосподарського виробництва. Бо ще й тваринництво не включилося. Можливо, це якась переробка активніше працювала. Але врожаю нового ще немає, худоба не отелилася. Тому ця цифра – непоказова,

– відзначив експерт.

Андрющенко пояснив: щоб зрозуміти, чи дійсно сільське господарство демонструє зростання, дивитися цифри потрібно хоча б за перший квартал. Там вже буде і динаміка поголів'я, бо масові отели припадають якраз на кінець січня – лютий. І стане вже зрозуміло, як підготувалися до посівної.

Втім Україна опинилася серед країн-лідерів, які годують Європу.

Будівництву – бути?

Керівник сектору "Будівництво" Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк у коментарі сайту "24" відзначила, що загальна картина в будівництві поки ніяк не змінилася.

Головним впливовим чинником на галузь продовжують залишатися кошти населення на будівництво власного житла. Втім, судячи з динаміки показників, цей сегмент ринку близький до насичення,

– уточнила експерт.

За її словами, в січні 2017 року виконано в 1,5 рази більше будівельних робіт, ніж в січні 2016 року. У грошовому вираженні це зростання склало 1296,3 мільйона гривень, з яких 901,1 мільйона – збільшення фізичних обсягів (найбільшою мірою на це вплинуло зростання житлового будівництва на 549,2 мільйона).

Але важливо врахувати, що в структурі всіх будівельних робіт житло займає дуже високу частку – понад третину. При цьому, роботи по житловому будівництву найменше подорожчали (на 9,9%), і найбільше зросли у фізичних обсягах (на 57,4%).

Очевидно, що будкомпанії зараз мають справу з високою конкуренцією за інвестиції населення в житлове будівництво. Адже роботи з будівництва нежитлових будівель та інженерних споруд зросли значно менше у фізичних обсягах, при цьому зростання цін на них перевищило 12%,

– прокоментувала Шуляк.

Ще трохи позитиву

Також Держстат повідомив про сповільнення інфляції. І у 2017 році ще 5 нових українських підприємств, які займаються виробництвом харчової продукції, отримали право експорту до ЄС.

Отже, стрибати вище голови, радіючи за успіхи української економіки, не варто. Але тихенько тримати за неї кулачки і вірити в краще – цілком можна.

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