Від страшного урагану постраждав навіть Кремль: з’явилось відео

Потужний ураган, що вирує у Москві, пошкодив чимало будівель, в тому числі головну будівлю Росії – Кремль. В мережі оприлюднили відповідне відео.

Про це пишуть користувачі соцмереж.

Зокрема, сильний вітер пошкодив дах у Сенатського палацу. Як видно на відео, ураган зірвав частину покрівлі поруч з куполом.

Ураган пошкодив Кремль

Окрім того, як пише російське видання РИА Нововсти, повалені дерева заблокували виїзд з підмосковської резиденції прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, 29 травня у Москві пронісся дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу. За останніми даними, жертвами стихії стали 11 людей, близько півсотні були травмовані.