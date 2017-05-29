Від страшного урагану постраждав навіть Кремль: з’явилось відео

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Потужний ураган, що вирує у Москві, пошкодив чимало будівель, в тому числі головну будівлю Росії – Кремль. В мережі оприлюднили відповідне відео.
Про це пишуть користувачі соцмереж.
Зокрема, сильний вітер пошкодив дах у Сенатського палацу. Як видно на відео, ураган зірвав частину покрівлі поруч з куполом.
Ураган пошкодив Кремль
Окрім того, як пише російське видання РИА Нововсти, повалені дерева заблокували виїзд з підмосковської резиденції прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
Нагадаємо, 29 травня у Москві пронісся дуже потужний ураган. Місцеві поширюють фото зі стихії і кажуть, що виглядало, наче настав кінець світу. За останніми даними, жертвами стихії стали 11 людей, близько півсотні були травмовані.