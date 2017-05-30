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Від Трампа пішов важливий помічник

18:00, сьогодні 508 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

З посади директора з комунікацій Білого дому пішов Майк Дубке.

Про це повідомляє ВВС.

Він пропрацював на посаді усього три місяці. Хто стане наступником Дубке наразі невідомо.

На посаді у Трампа Дубке мав оновити медіа стратегію Білого дому. Зокрема він запропонував відмовитися від щоденних новинних брифінгів і натомість організовувати свої виступи раз на два тижні.

Як зазначає видання, Дубке є досвідченим стратегом республіканців.

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Теги: Політика Дональд Трамп США
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