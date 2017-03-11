Від велосипедів до електромобілів: що цікавого представили на виставці Мотобайк у Києві

Велосипеди, байки, елетромобілі та аксесуари до них. Все це у величезній кількості та різноманітному асортименті можна побачити на щорічній міжнародній виставці Мотобайк. Вона 910-12 березня проходить в столиці у Міжнародному виставковому центрі. Серед мото та автотехніки є і цікаві новинки, які найближчим часом можуть впровадити у серійне виробництво.

На виставці представлений незвичний скутер авторства спеціалістів Одеського політехнічного університету. Йому розтягнули базу, встановили сучасні агрегати і отримали трьохмісний байк, вантажопідйомністю 300 кг. Модель відразу запатентували і готові впровадити в серійне виробництво.

Поруч експонується ще один прототип. Цей байк з електромотором розробляли для поліцейських патрулів. Елетробайк розганяється до 50 км/год і при цій швидкості може рухатися до 100 кілометрів. Підзаряджається від простої розетки. Розробники переконують: правоохоронці залишилися задоволеними. Але про серійне виробництво поки не просили.

Для тих хто полюбляє крутити педалі, в залі виставили сотні велосипедів. Тут двохколісні для прогулянок, екстремальних вправ, шоссейних перегонів.

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Є серед них і вітчизняного виробника. Представники компанії зізнаються: комплектуючі закордонні, але збірка українська. На виході вдвічі менша ціна від закордонних аналогів.

Електромобілі – сучасний світовий тренд. В Україні їх частка на ринку збільшується в геометричній прогресії.

Та шалений ажіотаж з боку відвідувачів викликала експозиція мотоциклів. Спортивні байки, рейсери, раллійні моделі. Ну і звичайно, вишукана недешева класика.

Виставка триватиме протягом вихідних.

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