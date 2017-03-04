Від залякувань до тортур: у Трампа заговорили про порушення прав людини в Криму та на Донбасі

Державний департамент США опублікував щорічний звіт про стан з правами людини в світі. Частина документу присвячена ситуації в Україні.

Як зазначають в Держдепі, найжорсткіші порушення прав людини в Україні спостерігаються на охопленому війною Донбасі.

"Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснювали викрадення, тортури і незаконне утримання, використовували дітей як солдатів, придушували незгоду і накладали обмеження на гуманітарну допомогу", – йдеться у документі.

Окремий підрозділ української частини звіту присвячений окупованому Росією Криму. У звіті наголошено, що суттєві порушення прав людини в Криму безпосередньо пов'язані з російською окупацією.

Російські силовики влаштували широку кампанію залякування з метою придушити незгоду і опір окупації – викрадення, зникнення, фізичні зловживання, політичні переслідування, постійні допити ... Окупаційні власті позбавили членів певних груп, в першу чергу українців і кримських татар за національністю, основних громадянських свобод, включаючи право на демонстрацію свого громадянства і національності, вони відчувають систематичну дискримінацію,

– йдеться у звіті Держдепу.

У документі також зазначено, що з боку влади України є проблеми з судовою системою, що порушує права людини.

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