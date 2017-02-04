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Відбір на Євробачення. Пісні учасників першого півфіналу

18:34, сьогодні 1256 Читать новость на русском
Відбір стартує о 19:00
Відбір стартує о 19:00 / eurovision.stb.ua

Сьогодні рівно о 19:00 стартує перший півфіналі Національного відбору на Євробачення-2017.

Пропонуємо вам прослухати усі пісні учасників, що виступлять сьогодні.

СКАЙ

Рома Веремейчик і група LUMIERE

Monochromea

Laliko

Сальто Назад

MamaRika

TAYANNA

Арсен Мірзоян

Окрім конкурсантів на сцені першого півфіналу українського нацвідбору вийдуть співачка із Грузії Tako Gachechiladze та гурт Naviband із Білорусі. Ці музиканти представлятимуть свої країни на конкурсі Євробачення-2017.

Нагадаємо, наступні два півфінали відбудуться 11 та 18 лютого. У кожному виступлять по вісім виконавців. Ім’я музиканта, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.

24 канал – Головний новинний партнер Євробачення 2017

Теги: LifeStyle Євробачення-2017 Музика
Джерело: 24 Канал
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