Відбір на Євробачення. Пісні учасників першого півфіналу

Сьогодні рівно о 19:00 стартує перший півфіналі Національного відбору на Євробачення-2017.
Пропонуємо вам прослухати усі пісні учасників, що виступлять сьогодні.
СКАЙ
Рома Веремейчик і група LUMIERE
Monochromea
Laliko
Сальто Назад
MamaRika
TAYANNA
Арсен Мірзоян
Окрім конкурсантів на сцені першого півфіналу українського нацвідбору вийдуть співачка із Грузії Tako Gachechiladze та гурт Naviband із Білорусі. Ці музиканти представлятимуть свої країни на конкурсі Євробачення-2017.
Нагадаємо, наступні два півфінали відбудуться 11 та 18 лютого. У кожному виступлять по вісім виконавців. Ім’я музиканта, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.
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