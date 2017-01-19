Відбулися зміни в оргкомітеті Євробачення-2017

Замість колишнього очільника Національної телекомпанії України Зураба Аласанії заступником голови організаційного комітету з підготовки до міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017 став віце-прем’єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті уряду. Внести зміну до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення", утвореного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 року № 411, замінивши позицію "Генеральний директор Національної телекомпанії України, заступник голови Оргкомітету" позицією "Віце-прем’єр-міністр України, заступник голови Оргкомітету", – зазначається у повідомленні. Читайте також: Хто готуватиме Євробачення-2017: опубліковано поіменний список (Документ) Нагадаємо, на початку грудня оприлюднили бюджет Євробачення-2017, яке прийматиме Київ.

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